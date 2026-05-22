Turquie : Erdogan ordonne la fermeture d’une université stambouliote réputée libérale

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ordonné vendredi la fermeture d’une importante université indépendante d’Istanbul, réputée pour son orientation libérale, en plein milieu de l’année scolaire. La décision, publiée au Journal officiel, retire sa licence d’exploitation à l’université Bilgi, qui accueille plus de 20 000 étudiants turcs et étrangers.

Le décret présidentiel justifie cette mesure par une disposition permettant la fermeture d’un établissement privé lorsque «le niveau attendu d’éducation et de formation… est insuffisant». L’université était déjà placée depuis l’an dernier sous l’administration d’un mandataire désigné par la justice, après que sa société mère turque a été impliquée dans une enquête pour blanchiment d’argent et fraude fiscale.

Fondée en 1996, Bilgi s’est imposée comme l’un des établissements privés les plus connus de Turquie. Elle participe au programme européen Erasmus et accueille chaque année de nombreux étudiants européens et internationaux. Plusieurs de ses chercheurs sont également reconnus dans leurs domaines.

Mais au-delà du motif officiel, cette fermeture intervient dans un climat politique de plus en plus tendu. Bilgi est connue pour sa sensibilité libérale, dans un pays où les institutions indépendantes et les milieux universitaires critiques font régulièrement face à des pressions croissantes.

Le décret d’Erdogan survient au lendemain d’une décision judiciaire majeure contre l’opposition turque. Jeudi, un tribunal a annulé le congrès de 2023 du principal parti d’opposition, une décision qui revient de fait à écarter son chef, Ozgur Ozel. Pour les adversaires du pouvoir, cette séquence illustre un durcissement supplémentaire du régime contre les contre-pouvoirs politiques, universitaires et civiques.

La fermeture de Bilgi, en pleine année universitaire, soulève désormais de lourdes incertitudes pour plus de 20 000 étudiants, dont de nombreux étrangers, ainsi que pour les enseignants et chercheurs de l’établissement. Elle marque aussi un nouveau signal inquiétant pour l’autonomie universitaire en Turquie.