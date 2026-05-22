Iran : depuis une cachette, Mojtaba Khamenei dirige le pays par messages manuscrits

Plus de deux mois après son accession au poste de guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei n’est toujours pas apparu en public. Selon le Financial Times, le nouveau dirigeant iranien gouverne dans une extrême discrétion, depuis un lieu tenu secret, en évitant tout recours aux moyens de communication électroniques par crainte d’une tentative d’élimination menée par les États-Unis ou Israël.

En Iran, les autorités entretiennent le flou sur son état de santé et assurent qu’il exerce pleinement ses fonctions. Mais la communication entre Khamenei, le gouvernement et l’armée est devenue particulièrement complexe. Le souvenir de l’élimination de son père, Ali Khamenei, lors de la frappe d’ouverture de l’opération « Rugissement du lion », pèse lourdement sur les dispositifs de sécurité.

D’après des sources diplomatiques citées par le quotidien britannique, Mojtaba Khamenei transmet ses instructions par des messages remis manuellement, afin d’éviter l’utilisation d’appareils susceptibles d’être localisés ou interceptés. Un diplomate affirme qu’il a mis en place une structure de commandement spécifique, avec deux comités chargés de gérer les efforts de médiation et lui rendant compte directement. Ces comités réuniraient des commandants militaires, des responsables politiques et d’anciens hauts fonctionnaires du régime.

Un autre diplomate précise que la sécurité personnelle du guide suprême relève exclusivement des Gardiens de la révolution, signe de la méfiance extrême qui entoure désormais le sommet du pouvoir iranien.

Mais selon le New York Times, la prise de décision à Téhéran ne repose pas uniquement sur Mojtaba Khamenei. Des experts estiment qu’un cercle restreint de hauts responsables, actuels ou anciens, des Gardiens de la révolution joue un rôle central dans la conduite du pays. Parmi eux figurent le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, le commandant Ahmad Vahidi, le chef de l’autorité judiciaire Gholam-Hossein Mohseni Ejei et l’influent Hossein Taeb.