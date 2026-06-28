Un civil qatari tué après les tirs de missiles iraniens contre Bahreïn et le Koweït

Le ministère qatari de l’Intérieur a annoncé ce dimanche la mort d’un ressortissant qatari, tué par des éclats d’obus lors d’opérations d’interception menées après des tirs de missiles iraniens visant Bahreïn et le Koweït. Une seconde personne a été blessée et hospitalisée ; son état est jugé stable.

Selon les autorités, les garde-côtes avaient été alertés samedi soir après qu’une embarcation civile n’était pas revenue à l’heure prévue. Les équipes de secours ont lancé des recherches et ont retrouvé le bateau tôt dimanche matin.

Deux personnes se trouvaient à bord. L’une d’elles est décédée après avoir été touchée par des éclats provenant, selon le ministère, des opérations militaires menées dans la région pour intercepter les missiles iraniens. La seconde victime a été évacuée vers un hôpital où elle reçoit des soins.

Dans son communiqué, le ministère de l’Intérieur a présenté ses condoléances à la famille du défunt et a indiqué qu’une enquête avait été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de l’incident, conformément aux procédures en vigueur.

Ce décès intervient dans un contexte de fortes tensions dans le Golfe, après la reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis déclenchée par des attaques des Gardiens de la révolution dans le détroit d'Ormuz.