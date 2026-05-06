Un navire français de CMA CGM attaqué dans le détroit d’Ormuz, plusieurs membres d’équipage blessés

Le groupe maritime français CMA CGM a annoncé mercredi que l'un de ses navires, le San Antonio, avait été visé par une attaque alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz. L'incident, survenu mardi, a fait plusieurs blessés parmi les membres d'équipage et provoqué des dégâts sur le porte-conteneurs.

La compagnie a précisé que les marins blessés avaient été évacués et pris en charge médicalement. CMA CGM n'a cependant pas donné davantage de détails sur la nature de l'attaque, l'état exact du navire ou le nombre de personnes touchées. Le San Antonio, battant pavillon maltais, se dirigeait vers Mundra, en Inde, selon les données maritimes citées par plusieurs médias.

CMA CGM, troisième armateur mondial dans le transport maritime de conteneurs, avait déjà signalé le mois dernier qu'un autre de ses navires avait été la cible de tirs de sommation dans le détroit. Aucun n'avait blessé alors été rapporté. La compagnie avait également indiqué que plusieurs de ses bâtiments s'étaient retrouvés bloqués dans le Golfe au début de la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran.

L'incident survient alors que Donald Trump a annoncé une suspension temporaire de l'opération américaine destinée à escorter les navires dans le détroit d'Ormuz. Le président américain a justifié cette pause par des « progrès importants » dans les discussions avec l'Iran en vue d'un accord global. Cette décision intervient cependant dans un climat toujours très instable, marqué par des attaques, des interceptions de drones et des tensions militaires persistantes.

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Dans la région, les inquiétudes restent vives. Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a récemment été accusé d'avoir mené des attaques de drones dans la région kurde, tandis que des habitants de plusieurs villes iraniennes ont signalé des explosions dans la nuit. Les autorités locales ont ensuite affirmé que ces bruits étaient liés à l'interception de drones par la défense aérienne.