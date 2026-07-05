Un rapport accuse des responsables du Hamas de corruption dans les évacuations médicales de Gaza

Des responsables du Hamas auraient accepté des pots-de-vin pour inscrire des personnes en bonne santé sur les listes d'évacuation médicale de la bande de Gaza, selon une enquête publiée par le Telegraph. Le quotidien britannique s'appuie sur des témoignages de Gazaouis qui dénoncent un système de corruption privant certains patients gravement malades de soins à l'étranger.

Selon ces témoignages, des habitants en bonne santé auraient obtenu de faux certificats médicaux attestant de pathologies graves afin d'être autorisés à quitter l'enclave. D'autres affirment que des familles de patients ont dû verser de l'argent à des responsables du Hamas pour que leurs proches soient inscrits sur les listes d'évacuation.

Le Telegraph rapporte que les autorités sanitaires de Gaza, administrées par le Hamas, sont chargées d'établir les listes des patients prioritaires, ce qui alimente les accusations de favoritisme et de corruption.

Plusieurs personnes interrogées affirment que des patients nécessitant des soins urgents ont été écartés au profit de candidats ayant bénéficié de recommandations obtenues contre rémunération. Un journaliste gazaoui cité par le quotidien raconte notamment que sa mère, atteinte d'une maladie grave, n'a pas pu être évacuée tandis qu'un influenceur souffrant, selon lui, d'un simple calcul rénal aurait quitté Gaza grâce à un certificat médical frauduleux.

Un autre témoin, aujourd'hui installé en Belgique, affirme avoir découvert que des personnes en parfaite santé avaient obtenu une évacuation sur la base de faux rapports médicaux alors qu'il tentait d'organiser le transfert de son père.

Selon le Telegraph, plus de 20 000 patients de Gaza nécessitent un traitement à l'étranger, alors que le nombre de départs demeure très limité. Le quotidien affirme qu'une vingtaine de patients seulement sont autorisés à quitter quotidiennement l'enclave, tandis que plus de 11 500 personnes auraient été évacuées depuis le début de la guerre.

Ces chiffres sont toutefois contestés par le COGAT, qui indique avoir facilité l'évacuation de plus de 5 000 patients depuis 2024 et affirme qu'Israël n'impose pas de quota au nombre de Gazaouis autorisés à quitter le territoire pour raisons médicales.

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a assuré ne jouer aucun rôle dans la sélection des patients. L'organisation précise que les listes sont établies par le ministère de la Santé de Gaza et que sa mission se limite à la coordination et au soutien logistique des évacuations.

À la suite de ces accusations, le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a annoncé la création d'un comité chargé d'examiner les allégations de corruption.