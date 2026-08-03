Un séisme de magnitude 5,7 en Égypte ressenti dans plusieurs régions d'Israël

Un séisme de magnitude 5,7 a frappé l'Égypte dans la nuit de dimanche à lundi, peu après 3 heures du matin, provoquant des secousses ressenties dans plusieurs régions d'Israël, notamment dans le sud du pays et aux abords de la mer Morte.

Selon les premières informations, l'épicentre du tremblement de terre se situait à environ 300 kilomètres d'Israël. De nombreux utilisateurs de smartphones Android ont reçu une alerte automatique signalant le séisme, mais le Commandement du Front intérieur (Pikud HaOref) n'a diffusé aucune alerte officielle.

Aucun blessé ni dégât matériel n'a été signalé en Israël. Les secousses ont également été ressenties dans plusieurs pays de la région, notamment en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Arabie saoudite et à Chypre.

À la suite de ce nouvel épisode sismique, les autorités israéliennes ont rappelé les consignes de sécurité à adopter en cas de tremblement de terre. Il est recommandé de rejoindre rapidement un espace ouvert lorsque cela est possible. À défaut, il convient de s'abriter dans une pièce sécurisée ou contre un mur porteur, à l'écart des fenêtres et des objets susceptibles de tomber.

Si la secousse survient à l'extérieur, il est conseillé de s'éloigner des bâtiments, des arbres, des ponts et des lignes électriques. En voiture, les conducteurs doivent s'arrêter dans un endroit sûr et attendre la fin des secousses avant de reprendre la route.

Situé le long de la faille syro-africaine, Israël est régulièrement exposé au risque sismique. Les experts rappellent qu'il est impossible de prévoir un tremblement de terre, mais qu'une bonne préparation et le respect des consignes de sécurité peuvent considérablement réduire les risques pour la population.