Une journaliste américaine indépendante, identifiée comme Shelly Kittleson, a été enlevée dans le centre de Bagdad, selon des informations relayées par une agence de presse irakienne proche du camp chiite et de l’Iran. La journaliste travaille notamment pour le média Al-Monitor.

Selon la chaîne saoudienne Al-Hadath, les forces de sécurité irakiennes auraient arrêté un suspect dans le cadre de cette affaire, sans que les circonstances précises de l’enlèvement ne soient, à ce stade, pleinement établies.

Cet incident intervient dans un contexte de fortes tensions régionales. Le même jour, les Gardiens de la révolution iraniens ont adressé une menace explicite à plusieurs entreprises technologiques américaines disposant de bureaux au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe. Dans un communiqué, ils ont averti que les « institutions centrales impliquées dans des opérations terroristes » seraient désormais considérées comme des cibles légitimes.