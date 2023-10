L'Ukraine appelle Israël à interdire les chaînes de télévision russes

Cette demande intervient à la suite d’accusations diffusées par ces chaînes affirmant que Kiev armait le Hamas

L'ambassade d'Ukraine à Tel-Aviv a demandé à Israël d'interdire les chaînes de télévision russes dans tout le pays dimanche, à la suite d’accusations diffusées par ces chaînes affirmant que Kiev armait le Hamas. "Il s'agit d'informations que le gouvernement russe diffuse dans le but d'accuser l'Ukraine de participer à la lutte des Russes contre le peuple israélien", a déclaré l'ambassade dans un communiqué diffusé sur Facebook.

https://www.facebook.com/photo Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'ambassade a affirmé que l'Ukraine soutient Israël dans sa lutte contre le Hamas et a catégoriquement rejeté l'idée que des armes ukrainiennes pourraient être fournies au Hamas. Elle a condamné ces allégations, affirmant que c'était de la "pure propagande russe". L'ambassade a récemment suspendu les opérations du média qatari Al Jazeera en raison de sa représentation de la situation actuelle à Gaza.

Par ailleurs, les allégations selon lesquelles l'Ukraine fournirait des armes au Hamas ont également été propagées sur les réseaux sociaux et relayées par des responsables russes. Le plus notable d'entre eux est Dmitri Medvedev, ancien président russe et proche allié de Vladimir Poutine. Sur son compte Telegram, M. Medvedev a affirmé que les armes envoyées par les membres de l'OTAN à l'Ukraine étaient utilisées en Israël.

Ces affirmations ont également été diffusées par d'autres personnalités publiques importantes, notamment la députée républicaine américaine Marjorie Taylor Greene qui, sur X (anciennement Twitter), a affirmé que l'Ukraine et l'Afghanistan pourraient fournir des armes américaines au Hamas pour qu'il les utilise contre Israël.

La semaine dernière, la Russie a accueilli des membres du Hamas à titre officiel à Moscou, une visite confirmée à la fois par la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, et par le Hamas lui-même.

L'Ukraine a par ailleurs accusé la Russie d'avoir joué un rôle dans l'attaque du Hamas contre Israël. Selon le chef de la Direction principale des renseignements Kyrylo Budanov, Moscou a aidé à former le groupe terroriste palestinien basé à Gaza en matière de tactique, citant les frappes de drones sur des véhicules blindés comme un signe de la formation russe. M. Budanov a également affirmé qu'un satellite de reconnaissance russe avait été placé en orbite au-dessus d'Israël une semaine avant l'attaque du Hamas, selon le Kyiv Independent.