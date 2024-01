Front nord : le Liban soumet à l'ONU une feuille de route pour l'application de la résolution 1701

Dans le contexte d'hostilités accrues à la frontière sud du Liban, Beyrouth a soumis mercredi aux Nations Unies une feuille de route visant à mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité, adoptée en 2006 après la Seconde guerre du Liban. Le plan proposé ne fait cependant aucune mention du Hezbollah.

David Cohen/Flash90

La feuille de route finalise l'accord sur les 13 points frontaliers contestés entre le Liban et Israël, en commençant par le point B1 dans la région de Ras al-Naqurah jusqu'à la périphérie de Mari, y compris une partie élargie de la ville de Ghajar. Selon ce plan, les forces israéliennes se retireraient complètement des fermes de Chebaa et des collines de Kafr Shuba, tandis que la démarcation définitive de la frontière serait laissée au Liban et à la Syrie. La feuille de route prévoit enfin le renforcement de l'armée libanaise au sud du fleuve Litani, grâce à l'assistance de la FINUL.

La proposition du Liban intervient dans le contexte d'efforts diplomatiques tous azimuts, afin d'éviter que les tensions à la frontière israélo-libanaise ne dégénèrent en véritable guerre. Les tirs de roquettes et de drones du Hezbollah se sont intensifiés ces derniers jours, endommageant notamment une base militaire de Tsahal à Meiron, ainsi que le Centre du commandement nord de l'armée israélienne. En retour, Israël a haussé le ton et procédé à l'élimination ciblée du commandant de la force Radwan, l'unité d'élite du Hezbollah, et celle du chef des forces aériennes du groupe terroriste dans le sud du Liban. Seul le second assassinat a été revendiqué par Israël.