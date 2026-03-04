300 shekels le débris de missile : le commerce illicite qui fleurit dans les villes palestiniennes

Un phénomène se développe en Judée-Samarie depuis le début de la confrontation entre Israël et l'Iran : des Palestiniens de Judée-Samarie vendent des fragments de missiles iraniens tombés à proximité de leurs habitations, parfois pour quelques centaines de shekels.

Des vidéos virales montrent des habitants proposer ces débris sur les marchés locaux. Dans l’une d’elles, un Palestinien exhibe un morceau de missile intercepté dans son jardin et déclare avec un sourire : « Inch’Allah, la prochaine fois j’en aurai un plus gros ». Il a vendu celui-ci pour 300 shekels.

Les autorités palestiniennes ont rapidement mis en garde contre ce commerce improvisé. La police et la Protection civile ont rappelé les dangers liés aux fragments de missiles, qui peuvent contenir des explosifs instables. Elles exhortent la population à rester à l’intérieur, à éviter les balcons et les toits, et à ne pas manipuler les débris avant l’arrivée des équipes spécialisées. Elles rappellent égalmeent qu'il est dangereux d'observer les tirs de missiles depuis les balcons ou les toits des maisons comme beaucoup le font.

Dans certaines localités, comme Maithlon au sud de Jénine ou Beta près de Naplouse, les habitants ont été filmés en train de déplacer des débris attachés à des tracteurs. Ces images ont renforcé l’alerte des autorités.