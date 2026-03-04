L'Iran à court de lanceurs de missiles et en passe "d'être décimé", selon Donald Trump

L’Iran serait à court de lanceurs de missiles et de zones de tir, a affirmé mardi le président américain Donald Trump dans un entretien accordé à Politico. Selon lui, le régime iranien est en train d’être « décimé » par les frappes en cours.

Ces déclarations interviennent alors que l’opération américaine « Epic Fury », menée par le United States Central Command (CENTCOM) depuis le 28 février, et l’opération israélienne « Rugissement du lion » se poursuivent contre des cibles iraniennes. Donald Trump a toutefois estimé que Téhéran continuerait à lancer des missiles « pendant un certain temps », tout en assurant que ses capacités s’amenuisent rapidement.

À l’inverse, le président américain a affirmé que les États-Unis ne faisaient face à aucune pénurie de munitions. « Nous disposons de stocks illimités », a-t-il déclaré, évoquant des commandes d’urgence passées auprès des industriels de la défense pour accélérer la production d’équipements militaires.

Dans le même temps, l’armée israélienne a indiqué qu’environ 300 lanceurs de missiles iraniens avaient été détruits depuis le début des frappes conjointes américaines et israéliennes.

Selon des données de l'armée de l'air israélienne, la fréquence des tirs de missiles iraniens contre le territoire israélien a diminué de 70 % par rapport aux premiers jours du conflit.