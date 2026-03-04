Tsahal annonce la destruction d’un site nucléaire secret près de Téhéran

L’armée israélienne indique avoir détruit mardi un site secret lié au développement d’armes nucléaires iraniennes, ainsi qu’environ 300 lanceurs de missiles balistiques depuis le début du conflit. L’annonce a été faite par le porte-parole en chef de Tsahal, Effie Defrin, lors d’une conférence de presse.

Selon l’armée, le site visé — identifié sous le nom de « Min Zadai » — est situé dans la banlieue nord-est de Téhéran. Il aurait été utilisé pour des activités liées à la mise au point de composants d’armement. Les services de renseignement israéliens auraient repéré des scientifiques nucléaires tentant de s’y rendre clandestinement, ce qui aurait permis de confirmer, selon Tsahal, la reprise d’activités sensibles.

D’après le porte-parole, ces travaux visaient à permettre à l’Iran de relancer certains volets du développement d’armes nécessaires à la fabrication d’une bombe nucléaire. Si l’enrichissement d’uranium demeure au cœur des préoccupations internationales, l’armée israélienne souligne que la transformation de cette matière en arme opérationnelle suppose la maîtrise d’autres composants technologiques.

Cette frappe s’inscrit dans la vaste campagne militaire lancée en Iran. L’armée de l’air israélienne affirme avoir neutralisé près de 300 lanceurs de missiles balistiques iraniens en quelques jours. Elle rappelle également qu’en juin 2025, une précédente offensive avait détruit des dizaines d’installations liées au programme d’armement.

Après quatre jours de confrontation, l'armée déclare avoir déjà frappé un nombre de cibles plus important que lors de la guerre des douze jours en juin dernier.