Annulation de la frappe contre l'Iran : l'irritation des responsables israéliens contre Donald Trump

L'annulation de dernière minute de la frappe américaine envisagée contre l'Iran a suscité une vive irritation au sein de l'establishment sécuritaire israélien. Selon les chaînes Kan et N12, plusieurs responsables de la défense reprochent au président américain Donald Trump d'avoir laissé Israël dans l'incertitude pendant plusieurs heures, sans l'informer de son changement de décision.

D'après ces informations, Tsahal avait fortement relevé son niveau d'alerte durant le week-end, dans l'hypothèse d'une opération militaire américaine d'envergure qui aurait vraisemblablement eu des répercussions directes sur Israël. Jusqu'à l'annonce de Donald Trump sur Truth Social, aucun signal ne laissait présager l'abandon de l'attaque.

Les autorités israéliennes auraient même tenté d'obtenir des informations auprès du Commandement central américain (CENTCOM), sans succès. Selon des sources sécuritaires citées par les médias israéliens, les hauts responsables ont finalement appris l'annulation de l'opération en suivant les publications du président américain sur son propre réseau social.

« Nous étions dans une incertitude totale. Pendant des heures, nous n'avons reçu aucune information », a confié une source sécuritaire. « Le sentiment qui dominait était que nous avions été laissés de côté. »

Un autre responsable de la défense a estimé que cette manière de procéder compliquait considérablement la préparation opérationnelle d'Israël. Il rappelle que c'est la deuxième fois en une semaine que Washington évoque une attaque susceptible de bouleverser l'équilibre régional avant d'y renoncer au dernier moment, sans coordination préalable avec son principal allié dans la région. « Il est difficile de planifier sérieusement lorsque les décisions changent aussi brusquement », a-t-il déclaré.