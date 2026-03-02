Après les tirs nocturnes vers le nord d’Israël, Tsahal lance une offensive contre le Hezbollah

Des sirènes d’alerte ont retenti dans la nuit de dimanche à lundi à Haïfa et dans plusieurs localités du nord d’Israël, à la suite de tirs en provenance du Liban. Un haut responsable militaire a déclaré à i24NEWS que les projectiles ont été lancés par l’organisation terroriste Hezbollah depuis une zone située au sud du fleuve Litani, censée être démilitarisée. L’armée israélienne a indiqué avoir intercepté un tir grâce au système "Or Eitan". Aucun blessé n’a été signalé.

En réponse, Tsahal a déclenché une vaste vague de frappes contre des cibles de l’organisation terroriste au Liban, notamment dans la région de Beyrouth et dans le sud du pays. Selon le communiqué militaire, des commandants de haut rang, des centres de commandement, des infrastructures ainsi qu’un véhicule transportant deux membres de l’unité Radwan ont été visés dans le secteur de Kfar Dajjal. Les frappes se poursuivent, et leur intensité devrait s’accentuer dans les prochaines heures.

Peu après le début des bombardements, la porte-parole arabophone de Tsahal a publié un avis d’évacuation concernant 53 villages du sud du Liban, appelant les habitants à quitter les zones visées en prévision de nouvelles frappes. L’ordre d’évacuation reste en vigueur.

Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a annoncé que l’armée avait "ouvert une campagne offensive contre le Hezbollah", précisant que la population devait se préparer à plusieurs jours de combats. De son côté, le commandant du front nord, le général Rafi Milo, a assuré que les forces israéliennes étaient prêtes "en défense comme en attaque", soulignant un renforcement significatif des effectifs le long de la frontière. "Nous continuerons à protéger les habitants du nord et nous ne les évacuerons pas", a-t-il déclaré.

L’organisation terroriste Hezbollah a revendiqué les tirs, affirmant que "l’ennemi israélien ne peut poursuivre son agression sans recevoir une réponse d’avertissement l’obligeant à cesser et à se retirer des territoires libanais occupés".

Au cours de la nuit, Tsahal a également annoncé avoir mené des frappes ciblées contre des terroristes de haut rang à Beyrouth et contre un cadre central du Hezbollah dans le sud du Liban. La chaîne saoudienne Al-Arabiya a rapporté, citant ses sources, que Mohammad Raad, chef du bloc parlementaire du Hezbollah au Parlement libanais, figurerait parmi les personnes tuées lors des frappes israéliennes.

La montée des tensions intervient dans un contexte régional explosif. La veille, le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, avait affirmé que son organisation "se dresserait face à l’agression" des États-Unis et d’Israël, après le lancement d’une offensive contre l’Iran. La semaine précédente, l’organisation terroriste avait toutefois indiqué qu’elle n’interviendrait pas si le conflit se limitait à des "frappes limitées" de l’armée américaine.