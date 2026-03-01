Le Hezbollah promet de "faire face à l’agression" américaine et israélienne

Le Hezbollah a promis de « faire face à l’agression » des États-Unis et d’Israël après les frappes conjointes menées contre l’Iran, son principal allié régional, tout en s’abstenant pour l’heure d’intervenir militairement.

Dans un communiqué, le chef du mouvement terroriste chiite libanais, Naïm Qassem, a affirmé que le Hezbollah « assumera son devoir de confrontation » et ne quittera pas « le champ de l’honneur et de la résistance ». Il a qualifié l’assassinat de l’ancien guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, de « crime suprême », dénonçant une escalade majeure.

Malgré ces déclarations, le Hezbollah n’a pas pris part aux hostilités depuis le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran. Le mouvement n’était déjà pas intervenu lors de la guerre israélo-iranienne de juin 2025.

Des milliers de partisans se sont toutefois rassemblés dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, en signe de soutien à Téhéran. Le groupe a également appelé les mosquées à organiser des cérémonies de deuil en hommage à Khamenei.

Face aux craintes d’un embrasement régional, le président libanais Joseph Aoun a rappelé, à l’issue d’une réunion d’urgence du Conseil supérieur de défense, que « la décision de guerre et de paix relève exclusivement de l’État libanais ». Le Premier ministre Nawaf Salam avait déjà rejeté toute implication du Liban dans le conflit.