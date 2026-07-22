Douze figures du football gazaoui étaient aussi des terroristes, révèle Tsahal

Tsahal a dévoilé mercredi l’identité de douze joueurs, entraîneurs et arbitres palestiniens présentés à l’étranger comme de simples figures du football, mais qui ont parallèlement occupé des fonctions au sein des branches armées du Hamas ou du Jihad islamique dans la bande de Gaza.

Cette publication intervient en réponse aux accusations selon lesquelles l’armée israélienne aurait délibérément pris pour cible des sportifs palestiniens pendant la guerre. Selon Tsahal, les affiliations et les rôles opérationnels de ces hommes ont été établis à partir de renseignements militaires et, dans certains cas, d’informations publiquement accessibles.

L’armée israélienne affirme notamment que trois des personnes citées ont participé à l’attaque du 7 octobre 2023. Parmi elles figure Mohammed Barakat, ancien capitaine du club Shabab Khan Younès et l’un des footballeurs les plus connus de Gaza. Présenté après sa mort comme une "légende de Khan Younès", il était membre du Jihad islamique et avait infiltré le territoire israélien lors du massacre.

Mohammed Emad Hassouna, capitaine du Shabab Al-Zawaida, a lui aussi participé à l’infiltration du 7 octobre en tant que membre de la branche armée du Hamas. Mohammed Mansour, joueur et préparateur physique des équipes de jeunes du Khadamat Al-Nuseirat, a pour sa part été commandant adjoint du bataillon de Nuseirat du Hamas.

Tsahal cite également Mohammed Sami Khattab, arbitre assistant international de la FIFA ayant officié dans plusieurs compétitions régionales. Après sa mort, la Confédération asiatique de football avait publié un message de condoléances. L’armée israélienne affirme qu’il appartenait en réalité à la brigade des camps centraux du Jihad islamique.

Ahmed Abu al-Atta, défenseur passé par plusieurs clubs de Gaza, a occupé le poste de commandant de section au sein du Jihad islamique. Tsahal souligne que la branche armée de l’organisation terroriste a elle-même publié son nom et sa photographie en juin 2026 en le présentant comme l’un de ses commandants.

Parmi les autres personnes recensées figurent Ali al-Kurd, ancien joueur et entraîneur certifié par la Confédération asiatique, commandant de section du Jihad islamique à Rafah, ainsi que Mahmoud al-Rifi, capitaine du club Al-Jalaa, qui a dirigé une compagnie de l’unité aérienne du Hamas.

La liste comprend également Abdullah Khattab, membre de l’unité antichar du Jihad islamique, Mahmoud al-Jazzar, gardien de but et membre de la même organisation, ainsi que Tariq et Mohammed al-Hour, deux joueurs qui ont respectivement servi comme terroriste du Hamas et commandant de section de son bataillon de Nuseirat. Mohammed al-Khawajri a quant à lui été commandant de combat dans ce même bataillon.

Selon Tsahal, ces cas s’inscrivent dans une campagne plus large consistant à présenter à l’étranger des terroristes éliminés comme des journalistes, des travailleurs humanitaires, des sportifs ou d’autres professionnels civils, sans mentionner leurs activités au sein d’organisations terroristes. L’armée affirme qu’elle continuera à publier ce type d’informations afin de répondre aux accusations de ciblage intentionnel de civils en raison de leur profession.