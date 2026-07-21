Tsahal annonce avoir éliminé un commandant du Hamas impliqué dans les enlèvements du 7 octobre à Nir Oz

Tsahal a annoncé avoir éliminé Asma Kamal Shehadeh Abu Tim, commandant d'une cellule de la branche armée du Hamas, accusé d'avoir participé aux enlèvements de Nurit Cooper, Amiram Cooper et Alexander Dancyg lors de l'attaque du 7 octobre 2023.

D'après Tsahal, Asma Kamal Shehadeh Abu Tim avait infiltré le kibboutz Nir Oz pendant le massacre du 7 octobre et pris part à l'enlèvement de Nurit Cooper, Amiram Cooper et Alexander Dancyg.

L'armée affirme également que, tout au long de la guerre et ces derniers mois, il a dirigé et préparé des attaques terroristes contre les forces israéliennes et des civils en Israël.

Avant la frappe, Tsahal indique avoir pris plusieurs mesures pour limiter les risques pour les civils, notamment en utilisant des munitions de précision et des moyens de surveillance aérienne.

Les forces israéliennes, déployées sous le commandement du front Sud, poursuivent leurs opérations dans la zone conformément aux accords en vigueur et continueront d'agir pour éliminer toute menace immédiate, ajoute l'armée.