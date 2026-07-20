Tsahal annonce avoir éliminé le commanditaire de l'enlèvement d'Inbar Haiman

Tsahal a annoncé lundi avoir éliminé Taher Ahmad Salem Abd al-Wahed, un membre du Jihad islamique palestinien qui, selon l'armée israélienne, avait commandé l'enlèvement d'Inbar Haiman lors de l'attaque du festival Nova le 7 octobre 2023.

L'opération, menée ce week-end dans le centre de la bande de Gaza, a été conduite en coordination avec le Shin Bet, selon un communiqué de l'armée.

Tsahal a également annoncé avoir tué Salah Subhi Salah Qatrawi, un autre membre du Jihad islamique. D'après l'armée israélienne, ce dernier préparait des attaques contre des soldats israéliens à proximité des centres de distribution d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza.

L'armée affirme que les deux hommes étaient impliqués ces derniers mois dans la préparation d'attaques imminentes visant des soldats de Tsahal et des civils israéliens. Elle accuse également Salah Subhi Salah Qatrawi d'avoir « exploité de manière cynique les efforts humanitaires » tout en mettant en danger les civils palestiniens.

Inbar Haiman avait été enlevée lors du massacre perpétré par le Hamas et d'autres groupes armés le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova. Selon les autorités israéliennes, elle a été tuée en captivité dans la bande de Gaza.