Des images satellites révèlent une vaste barrière de Tsahal traversant la bande de Gaza

Les clichés, capturés par Planet Labs PBC et analysés par l'Associated Press, montrent que cette barrière de terre s'étend du nord de la bande de Gaza vers le sud. L'armée israélienne a confirmé son existence, précisant qu'elle est érigée à l'intérieur d'une zone de sécurité le long de la « ligne jaune ».

Selon Tsahal, cette infrastructure vise à empêcher les infiltrations de terroristes et à protéger les localités israéliennes situées à proximité de Gaza ainsi que les soldats déployés dans l'enclave. L'armée souligne qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle frontière.

D'après l'Associated Press, plus de 23 kilomètres de remblais ont été construits ces derniers mois, soit plus de la moitié de la longueur de la bande de Gaza. Les images montrent également une accélération des travaux près de Rafah : un tronçon d'environ 500 mètres au 1er juillet atteignait 2,4 kilomètres deux semaines plus tard.

Si le rythme actuel se poursuit, cette portion pourrait rejoindre un autre segment d'environ 17 kilomètres, reliant Khan Younès à Gaza-Ville. Les analyses satellites indiquent également la poursuite des travaux près de Khan Younès ainsi que plusieurs sections distinctes dans le nord de l'enclave, à proximité de Beit Lahia.

L'ampleur des travaux alimente les interrogations sur un éventuel caractère permanent de cette ligne de séparation. L'Associated Press souligne que certaines portions semblent dépasser le tracé de la « ligne jaune », tandis que le quotidien Asharq Al-Awsat rapportait récemment qu'Israël avait étendu son contrôle terrestre à de nouvelles zones de Gaza.

En mai, Benjamin Netanyahou avait déclaré qu'Israël entendait poursuivre son avancée dans la bande de Gaza et reprendre le contrôle de secteurs précédemment évacués. Lors d'une visite organisée pour la presse, un commandant de Tsahal avait affirmé que le Hamas restait actif de l'autre côté de la ligne et envoyait régulièrement des personnes tester les réactions des forces israéliennes.