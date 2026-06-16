Ce chiffre signifie que les satellites israéliens ont pris plus de 1.000 images par jour de la République islamique pendant la guerre.

Il dépasse largement les quelque 12.000 images satellites prises par Israël lors de la guerre de juin 2025 contre l’Iran, selon le ministère israélien de la Défense. À l’époque, ces clichés couvraient déjà des dizaines de millions de kilomètres carrés du territoire iranien, de jour comme de nuit.

Lors de la récente opération, Israël aurait donc probablement couvert plus de 100 millions de kilomètres carrés, voire plusieurs centaines de millions, selon les estimations.

L’ampleur de cette collecte d’images illustre le rôle central du renseignement satellitaire dans la campagne militaire menée contre l’Iran. Ces données ont permis de suivre les mouvements, d’identifier des cibles et d’accompagner les vagues de frappes aériennes.

Le 9 avril, Tsahal avait publié plusieurs statistiques sur la guerre contre l’Iran, indiquant notamment avoir largué 18.000 bombes en 38 jours. Ce chiffre représente environ cinq fois le nombre de bombes larguées par l’armée israélienne durant les 12 jours de conflit en juin 2025.

Selon l’armée, ces frappes ont été menées dans le cadre d’environ 1.000 vagues aériennes, avec près de 8.500 sorties d’appareils. Elles auraient visé environ 4.000 cibles différentes, comprenant quelque 6.700 éléments distincts.

Les opérations israéliennes se sont principalement concentrées sur l’ouest, le nord et le centre de l’Iran, notamment Téhéran, tandis que les forces américaines auraient davantage opéré dans le sud du pays et autour des voies maritimes.

Pendant une grande partie de la guerre, Israël et les États-Unis se seraient réparti les zones d’opération, tout en affirmant chacun avoir mené une campagne de frappes particulièrement intense.