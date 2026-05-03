Face aux drones du Hezbollah, Benjamin Netanyahou annonce un renforcement de l’arsenal israélien

Dans une déclaration vidéo, Benjamin Netanyahou a indiqué ce dimanche avoir pris cette décision récemment : « Il y a quelques semaines, j'ai ordonné la mise en place d'un projet spécial pour contrer la menace des drones », précisant qu’un premier point d’étape lui serait présenté dès aujourd’hui.

« Cela prendra du temps, mais nous y travaillons », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a également mis en avant une stratégie reposant sur deux axes principaux : le renforcement des capacités militaires et l’indépendance stratégique d’Israël.

« Israël est plus fort que jamais, et Israël doit toujours être beaucoup plus fort que ses ennemis », a-t-il déclaré. « Par conséquent, je défends deux principes : le renforcement et l’indépendance. »

Dans ce cadre, Netanyahou a évoqué l’acquisition de nouveaux moyens aériens : « Nous faisons l’acquisition de deux escadrons d’avions de pointe, des F-35 et des F-15IA », soulignant que ces appareils renforcent « la supériorité aérienne écrasante d’Israël », déjà démontrée lors des opérations « Lion ascendant » et « Lion rugissant ».

« Nos pilotes peuvent atteindre n'importe quel point du ciel iranien et ils sont prêts à le faire, si nécessaire », a-t-il affirmé, ajoutant : « Nous avons d’excellents avions et d’excellents pilotes. »

Par ailleurs, Netanyahou a insisté sur la nécessité de renforcer l’autonomie militaire du pays : « Concernant l’indépendance, j’ai donné des instructions pour investir dans les capacités de production nationale de munitions. »

Il a précisé qu’un budget supplémentaire de 350 milliards de shekels serait alloué au cours de la prochaine décennie afin de produire ces équipements localement et réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger.

Le Premier ministre a également évoqué le développement futur de « avions révolutionnaires fabriqués en Israël » susceptibles de « changer complètement la donne ».

« Nous continuerons à garantir la supériorité d’Israël sur tous les fronts », a-t-il conclu.