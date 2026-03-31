Frappes américaines à Ispahan : des bombes anti-bunker de 900 kg utilisées contre un site stratégique

Les États-Unis ont ciblé un important dépôt de munitions à Ispahan, dans le centre de l’Iran, en utilisant des bombes anti-bunker d’environ 900 kilogrammes, selon des informations publiées mardi par le Wall Street Journal, citant un responsable américain. Ces munitions, conçues pour pénétrer des structures fortifiées, auraient été employées en nombre afin d’infliger des dégâts significatifs aux infrastructures militaires iraniennes.

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Le président américain Donald Trump a, de son côté, diffusé lundi soir sur son réseau social une vidéo montrant une série d’explosions illuminant le ciel nocturne. D’après une source américaine, ces images correspondraient à l’attaque menée contre la ville d’Ispahan.

Selon des estimations, les forces américaines auraient visé plus de 11 000 cibles en Iran depuis le début des combats, avec pour objectif de réduire les capacités offensives de la République islamique et d’affaiblir son appareil militaire.

Située au cœur du pays, au sud de Téhéran, Ispahan constitue un centre névralgique pour l’Iran. La région concentre à la fois des infrastructures militaires, des installations liées au programme nucléaire et des industries de défense avancées.

On y trouve notamment des sites impliqués dans le traitement de l’uranium ainsi que des installations de production et de maintenance d’équipements aéronautiques militaires. Cette concentration d’actifs stratégiques fait d’Ispahan une cible prioritaire dans la campagne actuelle menée par Washington.