Les autorités sécuritaires israéliennes s’inquiètent de l’usage croissant de drones pour faire entrer de la contrebande dans la bande de Gaza.

Selon des données de Tsahal rapportées par Galei Tzahal, 28 drones sont parvenus à entrer dans l’enclave palestinienne depuis le début de l’année 2026. Les services de sécurité estiment que la plupart auraient probablement atteint le Hamas.

Ces derniers mois, les contrebandiers auraient de plus en plus recours à ce mode opératoire. Certains drones auraient été lancés depuis l’Égypte en direction de Gaza, tandis que d’autres auraient décollé depuis le territoire israélien.

Tsahal affirme avoir déjoué 89 tentatives de contrebande par drones depuis janvier. Au total, 117 opérations de contrebande présumées ont été recensées au cours des six derniers mois.

Selon l’armée israélienne, les drones interceptés transportaient des stupéfiants. Les responsables sécuritaires soulignent toutefois qu’il est impossible de savoir ce que contenaient les appareils ayant réussi à entrer dans Gaza.

Au-delà de leur cargaison, les drones eux-mêmes représentent une menace, car ils pourraient constituer un outil opérationnel pour le Hamas et être utilisés dans de futures attaques.

Tsahal reconnaît que plusieurs appareils n’ont pas été interceptés et que certains pourraient ne pas avoir été détectés en temps réel, ce qui laisse penser que le nombre réel de tentatives pourrait être plus élevé.