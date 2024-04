Gaza : Tsahal poursuit ses opérations à Khan Younès

Tsahal a informé continuer à combattre dans les quartiers d'Al-Amal et d'Abbasani à Khan Younès, où de nombreuse armes ont été trouvées et des infrastructures terroristes ainsi que des entrepôts d'armes détruits par des frappes aériennes. Plusieurs terroristes ont été éliminés dans le secteur, dans des frappes aériennes, des tirs de chars et des affrontements rapprochés, a précisé Tsahal. "Au cours des dernières 24 heures, des avions de combat ont attaqué plusieurs bâtiments piégés et des tunnels de combat offensifs. De plus, des avions ont attaqué des dizaines d’infrastructures terroristes, notamment des entrepôts d'armes, des positions de lancement et des bâtiments militaires", a détaillé le communiqué.