Impact de missile à Beit Shemesh : quatre des neuf victimes identifiées

Les autorités israéliennes ont autorisé la publication des noms de quatre des neuf personnes tuées lors de la frappe d’un missile balistique iranien sur la ville de Beit Shemesh : Sarah Elimelech, sa fille Ronit Elimelech, Oren Katz et Gavriel Baruch Revach, 16 ans.

Le drame s’est produit lorsqu’un missile a frappé de plein fouet un abri situé à l’intérieur d’une synagogue de la ville. Selon les premières évaluations, plusieurs victimes se trouvaient à l’intérieur du refuge au moment de l’impact, tandis que d’autres étaient dans des bâtiments adjacents. Sur place, le commandant de la police du district de Jérusalem, Avshalom Peled, a indiqué que certains des morts se trouvaient apparemment dans l’abri lorsqu’il a été touché directement. Le Commandement du front intérieur examine actuellement si l’installation fonctionnait correctement au moment de l’attaque.

L’armée israélienne a précisé qu’une enquête préliminaire avait établi que le système d’alerte avait opéré conformément aux procédures avant l’impact du missile. De son côté, le chef du Commandement du front intérieur, Shai Klapper, a estimé que la puissance du projectile avait probablement percé la structure protectrice de l’abri. Les responsables ont rappelé que si les pièces renforcées et les abris publics offrent une protection efficace contre les éclats et les impacts proches, ils ne sont pas conçus pour résister à un tir direct de missile balistique lourd.

Au total, soixante personnes ont été blessées dans l’attaque. Trois se trouvent dans un état critique, dont une fillette. Cinq autres ont été modérément atteintes, parmi elles deux enfants, dont un de quatre ans, tandis que les autres victimes, dont plusieurs mineurs, souffrent de blessures légères. Le centre médical Hadassah a indiqué qu’une femme enceinte figurait parmi les blessés. Les services d’incendie et de secours ont fait état de plus de 70 personnes évacuées du site.

Malgré l’issue tragique, le commissaire de police a souligné que les abris et les pièces protégées demeurent, en cas d’alerte, les endroits les plus sûrs face aux tirs de roquettes et de missiles.