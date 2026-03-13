Impact de missile iranien dans le nord d'Israël : au moins 58 blessés à Zarzir

Un missile tiré depuis l’Iran a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi un complexe résidentiel dans la localité de Zarzir, près de Nazareth, dans le nord d’Israël, faisant 58 blessés et provoquant d’importants dégâts. Selon les secours, deux personnes ont été blessées modérément tandis que 56 autres ont été légèrement touchées, principalement par des éclats de verre. Quinze personnes supplémentaires ont également été prises en charge pour état de choc. Les blessés ont été évacués vers plusieurs hôpitaux de la région, dont le centre médical HaEmek et l’hôpital Rambam à Haïfa.

L’impact a gravement endommagé l’une des quatre maisons du complexe résidentiel visé, tandis que les habitations voisines ont subi des dégâts causés par l’onde de choc et les débris du missile. À proximité du point d’impact, une écurie a été entièrement détruite et un poulain a été retrouvé mort. Les équipes de secours décrivent une scène de destruction, avec des habitations endommagées et de nombreux débris de verre éparpillés.

Les pompiers et les services de secours ont été parmi les premiers à arriver sur place. Ils ont immédiatement lancé des recherches pour s’assurer qu’aucune personne ne se trouvait piégée sous les décombres, tout en maîtrisant un incendie qui s’était déclaré dans une cour. Les équipes médicales ont pris en charge plusieurs victimes, dont une femme de 34 ans blessée au dos par des éclats et une adolescente de 17 ans légèrement touchée. Les autorités poursuivent les opérations sur le site tandis que les habitants du nord d’Israël ont de nouveau passé une nuit sous la menace de tirs de missiles.