L’Iran a fait état ce mardi d’une série d’explosions sur l’île pétrolière stratégique de Kharg, qu’il attribue à des frappes des États-Unis. De heuts responsables américains ont confirmé ces opérations, tandis que Fox News rapporte une dizaine de frappes sur l'île.

L’île de Kharg revêt une importance cruciale pour l’économie iranienne : environ 90 % des exportations pétrolières du pays y transitent. Toute attaque sur ce site, comme celle menée à la mi-mars par l'armée américaine, constitue donc un coup majeur porté au secteur énergétique de la République islamique.

Dans un communiqué, Tsahal a annoncé avoir mené « une vaste vague d’attaques contre des dizaines d’infrastructures du régime iranien à travers le pays », sans en détailler la localisation. Parallèlement, des sources iraniennes évoquent également une frappe visant un pont à proximité de la ville de Qom.

Selon des informations rapportées par des sources militaires israéliennes, les frappes auraient également visé des infrastructures stratégiques, dont un centre de recherche en intelligence artificielle affilié aux Gardiens de la révolution. Cette installation serait liée aux capacités de guerre informationnelle développées par Téhéran.

Ces développements interviennent dans un contexte de forte tension, à l’approche de l’expiration de l'ultimatum posé par Donald Trump à l'Iran pour dégager un accord. Selon un haut responsable de la défense, aucune avancée significative n’a été enregistrée dans les négociations en cours.

« Nous attendons l’expiration de l’ultimatum. En l’absence d’accord, un affrontement de plus grande ampleur avec l’Iran devient probable », a-t-il déclaré.

D’après ces mêmes sources, les opérations envisagées pourraient viser non seulement des cibles militaires, mais aussi des infrastructures stratégiques, notamment dans le secteur énergétique, marquant une intensification du conflit.