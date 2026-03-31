Tsahal a indiqué ce mardi que l’ensemble des cibles iraniennes jugées « critiques » et « essentielles » avant le déclenchement du conflit devraient être neutralisées d’ici mercredi.

Selon des sources militaires, ces deux catégories représentent les objectifs prioritaires de la campagne menée contre la République islamique d’Iran. Au total, entre 60 % et 70 % des cibles identifiées avant-guerre auraient déjà été détruites.

Les cibles dites « critiques » regroupent les infrastructures représentant une menace immédiate pour Israël, notamment celles liées au programme de missiles balistiques ainsi que certains sites nucléaires considérés comme centraux dans les objectifs militaires israéliens. Les cibles « essentielles », quant à elles, concernent le complexe militaro-industriel iranien dans son ensemble : des installations moins urgentes à court terme, mais jugées indispensables au maintien des capacités militaires du régime.

Parmi ces objectifs figurent notamment des plateformes de lancement liées aux programmes spatiaux et satellitaires, considérées comme stratégiques en raison de leur lien avec les capacités de frappe à longue portée et les systèmes de renseignement.

Les autres cibles identifiées avant le conflit relèvent principalement d’activités militaires non stratégiques à long terme et ne constituent ni une menace immédiate, ni un maillon essentiel de la production d’armements avancés.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’armée a mené une nouvelle série de frappes ciblant des sites de production d’armes à Téhéran. Parmi les installations visées : un site de fabrication et de chargement de têtes de missiles balistiques, un centre de recherche et développement dédié aux composants de missiles balistiques, un complexe de production et de R&D pour des composants de missiles antichars, de missiles sol-air et d’autres armes. Parallèlement, Tsahal a continué de viser des batteries d’armes à Téhéran, notamment des sites de lancement et des positions de missiles sol-air.

Interrogés sur une éventuelle fin des opérations militaires, des responsables de Tsahal affirment que les objectifs initiaux soient en passe d’être atteints. Ils précisent toutefois que la poursuite de la campagne pourrait inclure de nouvelles cibles, notamment économiques, afin d’affaiblir davantage les capacités globales de l’Iran.

Malgré ces avancées, l’armée israélienne reconnaît ne pas être parvenue à mettre un terme aux tirs de missiles balistiques iraniens. Selon ses estimations, Téhéran resterait en mesure de maintenir un rythme de tirs limité, compris entre cinq et vingt missiles par salve, sur une période prolongée.