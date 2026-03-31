Israël craint que l'Iran ne profite de la fête de Pessah pour intensifier ses attaques

À l’approche de la fête de Pessa'h, les autorités israéliennes renforcent leur niveau de vigilance face à d’éventuelles menaces sécuritaires, dans un contexte de guerre prolongée avec l’Iran et ses alliés régionaux. Des responsables militaires évoquent notamment le risque théorique d’attaques opportunistes, susceptibles de tirer parti des importants embouteillages attendus sur les routes du pays à la veille des célébrations.

Selon un haut responsable de Tsahal, aucune alerte concrète ne fait état à ce stade d’une intensification des tirs de missiles. Toutefois, l’armée maintient un état d’alerte élevé et adapte ses dispositifs en prévision d’un possible durcissement de la situation. « Nous nous préparons à toute éventualité, y compris à une intensification des menaces pendant les fêtes », a-t-il indiqué.

Dans ce cadre, une évaluation interne approfondie est en cours, intégrant non seulement les aspects militaires, mais aussi des paramètres civils comme la gestion du trafic routier et la répartition des équipements de protection. Les autorités soulignent que la forte affluence sur les axes de circulation pourrait constituer une vulnérabilité, nécessitant une planification précise et une allocation rigoureuse des ressources disponibles.

Parallèlement, les responsables militaires observent la poursuite des tirs iraniens visant le territoire israélien, ainsi que des tentatives d’atteintes aux infrastructures stratégiques. Bien que leur efficacité reste limitée, ces actions s’inscrivent, selon l’armée, dans une logique de riposte et de pression continue dans le cadre d’un affrontement régional élargi.

Israël fait face à une campagne multidimensionnelle, impliquant plusieurs fronts, dont le Hezbollah au Liban et les rebelles houthis au Yémen. Dans ce contexte, les forces de sécurité insistent sur l’importance du respect strict des consignes de sécurité par la population, rappelant que les systèmes de défense, bien que performants, ne sont pas infaillibles.

Le Commandement du Front intérieur, chargé de la protection des civils, poursuit de son côté ses efforts pour limiter les impacts des attaques et améliorer la réactivité des secours. Les autorités indiquent que des ajustements réguliers sont opérés en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire.

Alors que des milliers de civils ont déjà été affectés par les tirs de missiles et de roquettes depuis le début du conflit, les autorités appellent à la vigilance et à la responsabilité collective, dans une période particulièrement sensible.