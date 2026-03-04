Iran : Tsahal a ciblé pour la première fois des dépôts de missiles souterrains à Ispahan

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’armée israélienne a ciblé un site stratégique de production et de stockage de missiles balistiques Ghadr à Ispahan, dans l’ouest de l’Iran. Selon Tsahal, la frappe visait à réduire la capacité de lancement iranienne depuis cette installation et à limiter les menaces potentielles contre Israël. C'est la première fois que l'armée israélienne cible une telle installation souterraine en Iran.

Un porte-parole de Tsahal a indiqué que les frappes, guidées par un renseignement précis de l’armée israélienne, ont touché « des dizaines d’infrastructures appartenant au régime terroriste iranien ». Parmi les cibles figurent des installations de stockage, des centres de production de missiles et des sites de commandement utilisés par les forces iraniennes.

« Nous n’autoriserons pas le régime iranien à nuire à l’État d’Israël ou à ses habitants », a déclaré Tsahal, précisant que ses opérations se poursuivront « partout où le régime représente une menace ». L’armée israélienne a également ciblé des systèmes de défense iraniens afin d’étendre le contrôle aérien israélien au-dessus des zones frappées, minimisant ainsi les risques pour ses appareils et maximisant l’efficacité des missions.

Selon des sources militaires, la destruction du site de Ghadr à Ispahan devrait limiter la capacité du régime à lancer des missiles balistiques à courte et moyenne portée dans les semaines à venir.

« Nous continuerons à opérer de manière ciblée et mesurée pour protéger Israël, tout en envoyant un message clair : chaque installation menaçant notre pays sera neutralisée », a conclu l’armée.