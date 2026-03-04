Un avion F-35 de Tsahal abat un avion de chasse iranien au-dessus de Téhéran

Un F-35I Adir de l’armée de l’air israélienne a abattu un avion de chasse iranien YAK-130 au-dessus de Téhéran, a confirmé Tsahal ce mercredi. L’opération s’inscrit dans le cadre d’une vaste offensive menée contre les infrastructures du régime iranien dans la capitale.

C'est la première fois, depuis l'entrée en service du F-35, qu'un avion de chasse piloté est abattu en combat aérien, ce qui démontre les capacités technologiques et opérationnelles de Tsahal face aux systèmes de défense et d'attaque du régime.

Des explosions ont également été signalées à Karaj et à Urmia, tandis que des frappes ont visé plusieurs quartiers généraux des milices Bassidj et des services de sécurité intérieure subordonnés au régime. Les installations logistiques, les lanceurs de missiles et les systèmes de défense terrestre ont également été détruits.

Tsahal a précisé que les forces iraniennes qui ont tenté d’utiliser leurs systèmes de défense aérienne contre les avions israéliens ont été neutralisées. « Les quartiers généraux attaqués étaient essentiels pour le régime afin de maintenir son contrôle sur l’ensemble du territoire iranien et d’assurer sa stabilité opérationnelle », a indiqué l’armée israélienne.

L'armée a lancé mercredi matin sa dixième vague de frappes sur Téhéran afin d’infliger des dégâts supplémentaires aux infrastructures critiques du régime iranien.