Israël appelle les médiateurs à ordonner au Hamas de reprendre les recherches pour retrouver Ran Gvili

Israël intensifie la pression sur les médiateurs égyptiens et qataris pour qu'ils ordonnent au Hamas de reprendre immédiatement les recherches du sergent-chef Ran Gvili, combattant de l'unité Yassam, dernier otage israélien assassiné retenu à Gaza. Les opérations de recherche ont été suspendues il y a déjà deux semaines.

Cette position israélienne a été transmise vendredi aux représentants des médiateurs lors d'une réunion à Miami, organisée par Steve Witkoff, envoyé spécial du président Trump au Moyen-Orient. Y participaient des hauts responsables du Qatar, d'Égypte et de Turquie. Les Américains auraient fait savoir qu'ils comprennent la fermeté d'Israël sur ce dossier.

Les médiateurs ont justifié l'interruption des recherches par "les conditions météorologiques défavorables des deux dernières semaines", précisant que le Hamas se prépare à les reprendre dans les prochains jours. Toutefois, des responsables israéliens ont confié à Kan qu'il existe une "impasse sur le terrain" et qu'Israël n'a aucune intention de passer aux étapes suivantes du plan Trump tant que Ran Gvili n'aura pas été restitué.

Washington pousse pourtant Jérusalem à progresser vers la deuxième phase de l'accord négocié par l'administration Trump. Witkoff a dressé un bilan des discussions sur son compte X, soulignant les avancées de la première phase : aide humanitaire élargie, retour de dépouilles d'otages, retraits partiels des forces israéliennes et réduction des hostilités.

Concernant la deuxième phase, les discussions ont porté sur la création d'une autorité de gouvernance unifiée à Gaza pour protéger les civils et maintenir l'ordre public. Les participants ont également évoqué des mesures d'intégration régionale, incluant la facilitation du commerce, le développement des infrastructures et la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des ressources partagées.

Witkoff a exprimé le soutien américain à l'établissement prochain d'un "Conseil de paix" comme gouvernement de transition. Il a réaffirmé l'engagement total envers le plan de paix en vingt points du président Trump, appelant toutes les parties à respecter leurs engagements et à faire preuve de retenue.

Un haut responsable américain a confirmé à Al-Jazeera qu'un nouveau cycle de pourparlers sur Gaza se tiendrait dimanche à Miami, alors que les consultations doivent se poursuivre dans les semaines à venir pour faire avancer la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord.