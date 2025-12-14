Plan Trump : pas de phase 2 sans la restitution du corps de Ran Gvili, réaffirme un responsable israélien

Un haut responsable israélien a clairement indiqué qu'il n'y aura pas de passage à la deuxième phase du plan Trump tant que la dépouille du dernier otage décédé, Ran Gvili, n'aura pas été restituée, a rapporté samedi soir la chaîne publique Kan. Israël avait déjà clairement fait savoir qu’aucune avancée vers la deuxième phase de l’accord de paix soutenu par les États-Unis ne sera engagée tant que le corps de Ran Gvili n'est pas rendu pour être inhumé en Israël.

Selon ce même média, les recherches pour localiser Gvili vont reprendre après avoir été suspendues en raison de la tempête Byron qui a frappé Israël et la bande de Gaza ce week-end. Jérusalem a transmis un message aux médiateurs affirmant que le Hamas et le Jihad islamique savent où se trouve le corps de l'otage.

Israël aurait par ailleurs reçu ces dernières semaines plusieurs pistes concernant l’emplacement présumé du lieu d’inhumation de Ran Gvili, selon des sources proches du dossier. Ces informations, décrites comme récentes et encore à vérifier, font actuellement l’objet d’examens approfondis par les autorités israéliennes.

Un responsable sécuritaire cité par Maariv a affirmé que le Hamas et le Jihad islamique "savent où se trouvent les restes de Gvili et sont capables de les retrouver, mais manquent de motivation". Israël est convaincu qu’elles peuvent intensifier leurs recherches et les médiateurs internationaux accentueraient actuellement la pression pour les y contraindre.