Le Jihad islamique sait où se trouve le corps de Ran Gvili, affirme Israël

Israël affirme que le Jihad islamique palestinien (JIP) détient des informations cruciales sur l’emplacement de la dépouille de Ran Gvili, dernier otage israélien dont le corps n’a pas encore été restitué, rapporte Ynet mercredi.

Selon un responsable israélien cité par le média, des membres du JIP sauraient précisément où se trouvent la dépouille du policier. Lors de discussions tenues au Caire la semaine dernière, Israël aurait transmis un message “ferme et sans ambiguïté” via les médiateurs, insistant sur la nécessité absolue de récupérer le corps. Gal Hirsch, coordinateur israélien pour les otages, y a partagé les informations collectées par l’État hébreu.

Les autorités israéliennes qualifient de mensongère la déclaration du JIP, qui assure avoir “clos le dossier” des otages à Gaza. Mardi, Abu Hamza, porte-parole des Brigades al-Qods, affirmait que la dernière dépouille en leur possession avait été remise le 2 décembre. Une version catégoriquement rejetée à Jérusalem : “Il y a des gens qui savent où se trouve Ran. Nous ne laisserons pas passer cela”, a réaffirmé Hirsch dans un message à destination des médiateurs.

Israël tient la restitution de Gvili pour une condition non négociable dans la poursuite de l’accord en cours avec les groupes terroristes palestiniens. “Ce n’est pas un détail tactique, mais un élément central de la mise en œuvre de l’accord”, souligne un responsable. Selon des sources citées par N12, les négociateurs israéliens se montrent particulièrement sceptiques face aux déclarations du JIP, considérées comme une tentative d’esquiver leurs responsabilités.

Israël rappelle en outre que le Hamas, en tant que force dominante à Gaza, porte la responsabilité ultime du retour de tous les otages morts ou vivants. Malgré l'annonce du JIP, des recherches se sont poursuivies sur le terrain.

Pour la famille de Ran Gvili et pour l’État israélien, l’objectif demeure clair : obtenir la restitution du corps pour qu’il soit enterré en Israël. Et tant que cette exigence ne sera pas satisfaite, avertit Jérusalem, aucune avancée supplémentaire dans les négociations ne sera possible.