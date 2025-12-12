Tempête Byron : un mort à Jérusalem-Est, évacuations massives dans le sud

La tempête Byron a violemment frappé Israël dans la nuit de jeudi à vendredi, causant la mort d'un homme d'une cinquantaine d'années à Sheikh Jarrah, quartier de Jérusalem-Est, et provoquant des inondations importantes dans le sud du pays.

La victime a été retrouvée sans vie dans une flaque d'eau, présentant des signes graves d'hypothermie. Les secouristes du Magen David Adom (MDA), Eliahou Shafer et Amir Louberbaum, ont relaté la scène : "Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons vu un homme d'environ 50 ans gisant dans une flaque, inconscient et extrêmement froid au toucher. Nous nous sommes précipités pour l'extraire de l'eau, mais malheureusement il ne présentait plus aucun signe de vie. Nous n'avons pu que constater son décès."

Dans le sud du pays, les précipitations diluviennes ont provoqué des inondations spectaculaires à Ashkelon et Kiryat Gat. Six personnes ont dû être évacuées de leurs habitations au moshav de Beit Shikma, près d'Ashkelon. Parmi les rescapés, un sexagénaire souffrant d'hypothermie a été transporté à l'hôpital dans un état modéré.

Le secouriste Yissachar Weiss, qui a participé aux opérations de secours, a décrit l'ampleur de la situation : "En arrivant, nous avons rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une inondation majeure susceptible de faire de nombreuses victimes. Nous avons installé un poste de soins dans la localité où les équipes du MDA se sont rassemblées. Progressivement, des habitants présentant des symptômes légers d'exposition au froid ont commencé à affluer après avoir été évacués de leurs domiciles."