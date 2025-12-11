La tempête Byron atteint son paroxysme : pluies diluviennes, inondations et vents violents sur Israël

La tempête hivernale baptisée Byron continue de frapper durement Israël ce jeudi, avec des précipitations intenses et un temps orageux sur l'ensemble du territoire. Les services météorologiques appellent à la plus grande vigilance face aux risques majeurs d'inondations.

Les autorités ont émis une alerte maximale concernant des crues soudaines dans les oueds du désert de Judée, de la mer Morte et du nord de la Arava. Le littoral et les plaines côtières font face à un risque critique d'inondations, la situation devant s'aggraver en soirée avec une intensification des pluies.

Les précipitations persisteront du nord du pays jusqu'au nord du Néguev, accompagnées d'orages parfois violents. Des vents forts sont attendus et les températures resteront anormalement basses pour la saison. Les zones les plus à risque demeurent la plaine côtière centrale et méridionale.

Vendredi marquera le début d'une amélioration progressive. Si des averses locales continueront de toucher le nord et le centre, principalement sur le littoral sud et les plaines, elles devraient s'affaiblir à partir de midi. Les températures amorceront une légère remontée, bien qu'elles restent inférieures aux normales saisonnières.

Samedi, le temps restera partiellement nuageux avec quelques pluies éparses et généralement légères au nord et au centre. Les températures retrouveront des valeurs conformes à la saison, signant la fin progressive de cet épisode tempétueux qui aura mis le pays en alerte pendant plusieurs jours.

Les températures maximales attendues jeudi varient de 11°C à Kiryat Shmona à 20°C à Eilat, tandis que Tel Aviv et Jérusalem enregistreront respectivement 17°C et 12°C.