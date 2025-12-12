Israël examine plusieurs pistes reçues sur le lieu d’inhumation de Ran Gvili

Israël aurait reçu ces dernières semaines plusieurs pistes concernant l’emplacement présumé du lieu d’inhumation des restes du dernier otage, le sergent-major Ran Gvili, selon des sources proches du dossier. Ces informations, décrites comme récentes et encore à vérifier, font actuellement l’objet d’examens approfondis par les autorités israéliennes.

Selon ces mêmes sources, des équipes du Hamas menaient des recherches dans le quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza, pour tenter de localiser le corps de Ran Gvili, mais celles-ci ont été interrompues en raison des conditions météorologiques difficiles provoquées par la tempête Byron. D’après ce qu’a appris Maariv, la pression israélienne aurait conduit le Hamas et le Jihad islamique palestinien à lancer des fouilles dans la zone.

Un responsable sécuritaire cité par le quotidien affirme que les deux organisations "savent où se trouvent les restes de Gvili et sont capables de les retrouver, mais manquent de motivation". Israël est convaincu qu’elles peuvent intensifier leurs recherches et les médiateurs internationaux accentueraient actuellement la pression pour les y contraindre.

Jérusalem a clairement fait savoir qu’aucune avancée vers la deuxième phase de l’accord de paix soutenu par les États-Unis ne sera engagée tant que les restes de Ran Gvili ne sont pas restitués pour une inhumation en Israël. Les responsables israéliens s’attendent à ce que les recherches reprennent dès que les conditions météo le permettront.

"Nous exerçons une pression forte et explicite. Tant que les restes de Gvili ne seront pas rendus, rien n’avancera", a insisté un second responsable interrogé par Maariv. Selon lui, cette situation joue également en défaveur du Hamas, qui ne peut espérer aucune mesure facilitant la reconstruction de Gaza, pas de matériaux, pas d’ouverture du passage de Rafah, ni progrès sur la redéfinition des lignes internes.

Une fois la restitution effectuée, Washington s’attendrait à ce qu’Israël passe à la mise en œuvre des engagements déjà pris : définir l’après-guerre à Gaza, ouvrir le passage de Rafah, coopérer avec une éventuelle Force internationale de stabilisation et entamer des contacts directs avec les groupes terroristes.

L’évaluation dominante en Israël demeure que l’administration américaine cherchera à impulser une séquence coordonnée et d’ampleur : ouverture bilatérale du passage de Rafah, avancées vers la mise en place de la force internationale, nomination d’un gouvernement palestinien technocratique et lancement de discussions formelles sur le désarmement des organisations terroristes dans le cadre de la phase 2 de l’accord.