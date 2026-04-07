Israël frappe un site clé à Shiraz et fragilise le programme de missiles iranien

Israël a intensifié ses opérations contre l’infrastructure militaire iranienne en détruisant un complexe pétrochimique clé à Shiraz, spécialisé dans la production d’acide nitrique, composant essentiel aux explosifs et aux missiles balistiques. Cette frappe s’ajoute à la destruction récente du plus grand complexe pétrochimique iranien et de celui de Maheshar, réduisant considérablement la capacité des Gardiens de la révolution à développer de nouvelles armes.

Selon Tsahal, l’opération aérienne a été menée sous le commandement de la Direction du renseignement et visait à paralyser la chaîne logistique des missiles iraniens. L’attaque a également touché un site de lancement dans le nord-ouest de l’Iran, actif lors des récents tirs de missiles vers Israël. Des commandants et soldats du système de missiles se trouvaient à l’intérieur au moment de la frappe.

L’armée israélienne souligne que la neutralisation de Shiraz perturbe non seulement la production de propergol solide et d’explosifs, mais fragilise également le savoir-faire technique du programme balistique iranien. Ces opérations s’inscrivent dans une campagne plus large, menée par Israël et les États-Unis, visant à démanteler les capacités militaires et industrielles de l’Iran et à réduire les ressources financières du régime.