Benjamin Netanyahou : "Nous démantelons la machine financière des Gardiens de la révolution"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a revendiqué de nouveaux succès militaires en Iran, affirmant que l’État hébreu s’emploie à frapper au cœur des ressources économiques du régime. « Nous démantelons systématiquement la machine financière des Gardiens de la révolution », a-t-il déclaré, après la destruction annoncée du plus grand complexe pétrochimique iranien.

Selon lui, cette stratégie vise à affaiblir durablement les capacités du régime en ciblant ses infrastructures clés, ses réseaux et ses cadres. « Nous détruisons des usines, nous éliminons des agents et nous continuons de neutraliser des responsables », a-t-il ajouté, décrivant une campagne méthodique destinée à réduire l’influence et les moyens de Téhéran.

Le chef du gouvernement a également évoqué sa récente conversation avec Donald Trump, saluant une coordination étroite entre les deux pays. « Il nous a qualifiés de “formidables” et voit en Israël un allié solide, déterminé et combatif, engagé aux côtés des États-Unis », a rapporté Netanyahou, insistant sur la coopération stratégique entre Washington et Jérusalem.

Dans ce contexte, le Premier ministre a estimé que le rapport de force évoluait en faveur d’Israël. « L’Iran n’est plus le même, et Israël est plus fort que jamais », a-t-il affirmé, présentant les opérations en cours comme un tournant dans le conflit.

Enfin, Benjamin Netanyahou a mis en avant les fondements de cette dynamique : « Le secret, c’est la foi et la force. Et nous avons les deux en abondance. »