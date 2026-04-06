Israël Katz : "Tsahal a frappé la plus grande installation pétrochimique d'Iran"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé que Tsahal avait mené des frappes "puissantes" contre le plus grand complexe pétrochimique d’Iran, situé à Asalouyeh. Selon lui, cette installation, qui représenterait à elle seule environ la moitié de la production pétrochimique du pays, a été mise hors service à la suite de cette attaque.

Cette opération intervient après une précédente frappe menée la semaine dernière contre une autre installation stratégique du même secteur. D’après Israël Katz, les deux sites visés concentreraient ensemble près de 85 % des exportations pétrochimiques iraniennes, et seraient désormais hors d’usage. Il a qualifié ces frappes de "coup économique majeur", évoquant des pertes estimées à plusieurs dizaines de milliards de dollars pour le régime iranien.

Le ministre a souligné que l’industrie pétrochimique constitue un pilier essentiel du financement des Gardiens de la révolution islamique et du développement des capacités militaires de Téhéran. Il a affirmé que ces opérations s’inscrivent dans une stratégie visant à affaiblir durablement les ressources économiques et militaires de l’Iran.

Enfin, Israël Katz a indiqué que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même avaient ordonné la poursuite des frappes contre les infrastructures nationales iraniennes, avertissant que toute poursuite des attaques contre Israël entraînerait une intensification des dommages économiques et stratégiques infligés au régime.