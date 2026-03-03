L'aide-soignante philippine tuée par un missile iranien à Tel-Aviv était enceinte de son premier enfant

Mary Anne Velasquez de Vera, aide-soignante philippine de 32 ans, a été tuée samedi soir lors d’une frappe de missile iranien sur Tel-Aviv. Elle devient la première victime en Israël dans la guerre actuelle avec Téhéran. Selon l’ambassade d’Israël à Manille, la jeune femme a été grièvement blessée alors qu’elle aidait sa patiente à se mettre à l’abri au moment de l’impact. Touchée près d’un immeuble résidentiel de la ville côtière, elle a succombé à ses blessures durant son transfert à l’hôpital. Vingt-sept autres personnes ont été blessées dans l’attaque, dont deux modérément. La femme dont elle s’occupait a pu être extraite vivante des décombres.

Arrivée en Israël en 2019, Mary Anne Velasquez de Vera travaillait comme aide à domicile auprès de personnes âgées. Ses premières employeuses, Barbara Wachspress et Janice Prawer, ont tenu à saluer publiquement sa mémoire, la décrivant comme "un ange sur terre", ont-elles confié au Times of Israel. Leur mère, Doris Gurin, 89 ans, récemment immigrée aux côtés de sa famille à Beersheba, avait d’abord hésité à engager une aide à domicile. Mais la complicité avait été immédiate. "C’était le coup de foudre", racontent ses filles, évoquant son sourire, sa douceur et son dévouement sans faille.

Mariée depuis deux ans à un compatriote philippin, la jeune femme était enceinte de leur premier enfant. Elle était restée auprès de Doris Gurin même lorsque cette dernière avait contracté le Covid-19, malgré les recommandations de l’agence qui l’employait. Profondément marquée par la disparition de la vieille dame en 2021, elle avait confié l’avoir revue en rêve le jour de son mariage.

Ses anciennes employeuses disent aujourd’hui être dévastées par sa mort brutale, mais trouvent un certain réconfort dans les mots qu’elle avait prononcés aux funérailles de leur mère : "Quand nous nous retrouverons, je continuerai à prendre soin de vous dans l’au-delà."