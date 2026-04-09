L'ancien chef d'état-major Herzi Halevi ciblé par une cyberattaque iranienne de grande ampleur

Le groupe de hackers iranien « Handala » a annoncé ce jeudi avoir mené une infiltration prolongée des systèmes de communication personnels de l’ancien chef d’état-major de Tsahal, le général de division à la retraite Herzi Halevi. Selon le groupe, l’opération, qui se serait déroulée sur plusieurs années, a permis le vol d’environ 19 000 fichiers sensibles, comprenant des documents militaires, des cartes stratégiques, des photos et vidéos personnelles.

Parmi les fichiers publiés figurent des images de réunions secrètes, de cellules de crise et d’installations militaires ultra-secrètes, ainsi que des photos de la vie familiale de Halevi et des documents d’identité personnelles. Le groupe menace de diffuser prochainement d’autres documents d'identité personnels, précisant qu’il s’agit seulement de la « première vague ».

Handala affirme que cette opération ne relève pas uniquement du vol d’informations militaires, mais d’une campagne de guerre psychologique destinée à « saper le sentiment de sécurité du haut commandement israélien ». L’annonce a été publiée quelques heures après l’annonce d’un cessez-le-feu par le président américain Donald Trump, soulignant le timing stratégique de la diffusion.

Cet incident s’inscrit dans une série d’attaques informatiques visant les responsables israéliens. Des piratages précédents ont ciblé l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, l'ancien chef d'état-majot Benny Gantz et Tzachi Braverman, le chef de cabinet suspendu de Netanyahou, tous détenteurs de documents classifiés. La différence cette fois-ci réside dans l’ampleur des données volées, offrant aux pirates un tableau de renseignement détaillé.

Les experts en cybersécurité indiquent que ces attaques exploitent principalement des techniques d’ingénierie sociale, comme le spear phishing, ainsi que des services cloud civils, plutôt que les réseaux militaires directement. Des « portes dérobées » intégrées dans des applications légitimes permettraient aux pirates de maintenir l’accès pendant plusieurs années.