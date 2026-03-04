L’appel secret entre Trump et Netanyahou qui a précipité la guerre contre l’Iran

Un échange téléphonique tenu dans la plus grande discrétion entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou a marqué le véritable point de bascule vers la guerre contre l’Iran, révèle Axios.

Le 23 février, le Premier ministre israélien informe le président américain d’un renseignement crucial : le guide suprême Ali Khamenei et ses principaux conseillers doivent se réunir au même endroit à Téhéran quelques jours plus tard. Une occasion unique, selon Netanyahou, de les éliminer en une seule frappe.

D’après plusieurs sources citées par le média américain, Donald Trump était déjà favorable à une action militaire, mais hésitait sur le calendrier. L’information fournie par Israël, rapidement confirmée par la CIA, fait basculer la décision. En parallèle, des discussions diplomatiques menées à Genève par des émissaires américains concluent à une impasse. Pour la Maison Blanche, deux certitudes s’imposent alors : le renseignement est fiable et la voie diplomatique est close.

Vendredi à 15h38, heure de Washington, Trump donne l’ordre final. Moins de douze heures plus tard, des frappes visent Téhéran et la guerre débute.

En coulisses, la coordination entre les deux dirigeants était intense depuis des mois, alternant négociations et planification militaire conjointe. Si certains critiques accusent Israël d’avoir entraîné Washington dans le conflit, Trump balaie ces accusations, affirmant avoir agi par conviction stratégique. La Maison Blanche n’a pas contesté les révélations d’Axios.