Donald Trump affirme avoir « peut-être forcé la main » d’Israël contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré ce mardi, lors d’une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche avec le chancelier allemand Friedrich Merz, qu’il avait « peut-être forcé la main d’Israël » à frapper le régime iranien.

Cette déclaration intervient après les propos du secrétaire d’État Marco Rubio, qui a affirmé lundi soir qu’Israël préparait déjà une frappe préventive contre la République islamique. Selon lui, cette attaque aurait entraîné des représailles contre les troupes américaines dans la région, poussant Washington à lancer l’opération baptisée « Epic Fury ».

« Nous savions qu’il y aurait une action israélienne, qu’ils attaqueraient les forces américaines, et que si nous ne frappions pas de manière préventive, nous subirions des pertes plus importantes », a déclaré Rubio à la presse.

Lors de son intervention, Donald Trump a assuré que l’opération américaine avait neutralisé l’armée de l’air, la marine et les systèmes de défense aérienne iraniens — une affirmation qu’il avait déjà publiée plus tôt dans la journée sur son réseau Truth Social.

« Nous étions en pleine négociation avec ces fous furieux et j’étais convaincu qu’ils allaient frapper les premiers. Si nous ne réagissions pas, ils attaqueraient », a-t-il déclaré, qualifiant l’offensive de « chose nécessaire ».

Interrogé sur l’avenir politique de l’Iran après la mort de l’ayatollah Ali Khamenei, le président américain a estimé que les États-Unis devaient d’abord « anéantir » les capacités militaires iraniennes avant d’envisager la suite. « Ensuite, nous verrons ce qui se passera », a-t-il ajouté

Le chancelier Friedrich Merz a affirmé que Berlin partageait « le même objectif » que Washington concernant le régime iranien. Donald Trump a salué la coopération logistique de l’Allemagne, précisant que les États-Unis n’attendaient pas de déploiement de troupes, mais appréciaient l’accès à certaines infrastructures.