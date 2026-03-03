Donald Trump envisage de soutenir des groupes armés iraniens contre le régime

Le président américain Donald Trump serait ouvert à l’idée de soutenir des groupes iraniens prêts à prendre les armes pour renverser le régime de Téhéran, selon des responsables américains cités par le The Wall Street Journal. Une telle orientation pourrait transformer certaines factions locales en forces terrestres bénéficiant, au moins politiquement, de l’appui de Washington.

D’après ces sources, le président américain s’est entretenu dimanche avec des dirigeants kurdes et poursuit ses échanges avec d’autres responsables régionaux susceptibles de tirer parti de l’affaiblissement de Téhéran. Les forces kurdes disposent notamment d’importants contingents le long de la frontière irako-iranienne. Par ailleurs, les frappes israéliennes menées dans l’ouest de l’Iran alimentent les spéculations sur une possible ouverture stratégique en faveur d’une avancée kurde.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé que Donald Trump « s’est entretenu avec de nombreux partenaires régionaux », sans préciser explicitement les objectifs poursuivis. Le site Axios avait révélé en premier l’existence de l’appel entre le président américain et les dirigeants kurdes.

Selon les responsables interrogés, Donald Trump n’a pas encore arrêté de décision définitive, notamment sur la question d’un éventuel soutien concret — livraison d’armes, formation ou partage de renseignements — aux groupes opposés au régime iranien.

Lors de l’annonce des frappes conjointes américano-israéliennes contre l’Iran, le président américain avait appelé la population iranienne à « se lever » et à « reprendre leur pays », affirmant que « l’Amérique vous soutient avec une force écrasante et dévastatrice ». Mais envisager un appui direct à des groupes armés marquerait une étape supplémentaire, au-delà d’un simple encouragement à un soulèvement populaire.

Ce mardi, Donald Trump a partagé à deux reprises sur les réseaux sociaux une tribune publiée dans le The Washington Post évoquant l’émergence d’une « doctrine Trump ». Son auteur, le chroniqueur Marc Thiessen, y affirme qu’« il n’est pas nécessaire d’envoyer une force d’invasion américaine » et que « le peuple iranien constitue les troupes au sol ».

Une telle stratégie viserait à éviter un engagement militaire direct massif des États-Unis, tout en misant sur des forces locales pour affaiblir ou renverser le régime iranien. Reste à savoir si cette approche se traduira par un soutien opérationnel concret — et quelles en seraient les conséquences pour l’équilibre régional déjà fragile.