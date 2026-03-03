Nouvelles frappes de Tsahal en Iran : le Conseil des sages chargé de désigner le successeur de Khamenei visé

L’armée israélienne a entamé une nouvelle vague de frappes d’ampleur en Iran, ciblant des infrastructures stratégiques du régime iranien. Des ordres d’évacuation ont été diffusés à la population pour plusieurs zones sensibles, notamment un secteur industriel majeur et les abords d’un aéroport.

Selon des informations relayées par des médias iraniens, d'autres frappes menées à Qom auraient ciblé le bâtiment du Conseil des sages en pleine réunion. L’instance était en train de débattre de la succession du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei éliminé par Tsahal trois jours plus tôt.

Peu avant les frappes à Téhéran, le porte-parole de Tsahal en persan a lancé un avertissement public aux habitants de la zone industrielle de Hakimia ainsi qu’aux abords de l’aéroport de Payam Karg, à l’ouest de Téhéran.

« Dans les prochaines heures, Tsahal mènera une opération dans la zone afin de frapper les infrastructures militaires du régime iranien », a-t-il déclaré, appelant les civils à évacuer immédiatement les secteurs indiqués. « Votre présence dans cette zone met votre vie en danger », a-t-il ajouté.

Ces avertissements s’inscrivent dans une stratégie désormais récurrente : l’armée israélienne diffuse en amont des cartes et des consignes en persan, invitant les habitants à quitter les zones ciblées avant les frappes.

Parallèlement aux frappes aériennes sur Téhéran, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent la destruction présumée de navires de guerre iraniens. L’armée israélienne affirme viser des infrastructures militaires « cruciales » du régime, dans le cadre d’une campagne destinée à affaiblir ses capacités offensives.

Cette intensification des opérations marque une nouvelle étape dans l’escalade entre Israël et l’Iran, sur fond de tensions régionales croissantes. .