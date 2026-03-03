Israël se prépare à ce que la guerre avec l'Iran se poursuive au moins jusqu'à Pessah

Israël se prépare à un conflit appelé à durer encore plusieurs semaines face à l’Iran, possiblement jusqu’à la fête de Pessah, a déclaré à Kan un haut responsable israélien. Cette évaluation fait écho aux déclarations du président américain Donald Trump, qui a récemment affirmé que la guerre pourrait se poursuivre "pendant des semaines".

À Jérusalem, on souligne que Washington est déterminé à poursuivre l’offensive jusqu’à la chute du régime iranien. Les États-Unis renforcent d’ailleurs leur présence militaire en Israël et dans l’ensemble du Moyen-Orient. Des avions de combat et des appareils de ravitaillement supplémentaires sont en cours de déploiement, tandis qu’une décision a été prise d’établir en Israël une sorte de "hub" opérationnel, notamment en raison des performances éprouvées des systèmes de défense aérienne israéliens et du haut niveau de coordination entre les deux armées.

Sur le terrain, des responsables sécuritaires israéliens estiment que le rythme des tirs iraniens devrait ralentir à la suite des frappes menées par Tsahal contre les capacités de lancement. Selon ces évaluations, Téhéran disposerait encore d’environ 200 lanceurs.

En parallèle, Israël intensifie ses efforts pour fragiliser les institutions du régime iranien, à travers des frappes ciblées et des actions d’influence. Des responsables évoquent la possibilité d’appeler prochainement les Iraniens à descendre dans la rue. Donald Trump a de son côté exhorté les membres des forces de sécurité iraniennes à faire défection, sans qu’aucun mouvement significatif n’ait été constaté à ce stade. Les États-Unis ont par ailleurs commencé à frapper des cibles liées au programme nucléaire iranien et prévoient d’intensifier ces opérations.