Netanyahou rejette l’idée d’une guerre sans fin avec l’Iran et promet une action "rapide et décisive"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fermement rejeté l’idée d’un conflit prolongé avec l’Iran, assurant que l’offensive conjointe menée avec les États-Unis sera "rapide et décisive". Interrogé sur Fox News, il a affirmé que le régime iranien, qu’il qualifie de terroriste, se trouve "au point le plus faible de son histoire" et que l’opération en cours ne débouchera pas sur une "guerre sans fin".

Balayant les critiques selon lesquelles Israël aurait entraîné Washington dans un nouveau conflit, Benjamin Netanyahou a défendu le président américain Donald Trump, qu’il a longuement encensé au cours de l’entretien. "C’est ridicule", a-t-il lancé en réponse à cette accusation, estimant que Donald Trump agit uniquement en fonction des intérêts américains et qu’il comprend pleinement, par lui-même, la menace que représente l’Iran. Le chef du gouvernement israélien a soutenu que les décisions américaines ne sont dictées par personne d’autre que par le président lui-même.

Selon Benjamin Netanyahou, les frappes américano-israéliennes doivent non seulement neutraliser les capacités militaires iraniennes, mais aussi créer les conditions d’un changement de régime à Téhéran. Il a affirmé que 95 % des problèmes du Moyen-Orient proviennent de l’Iran et que la chute du pouvoir en place ouvrirait la voie à une vague d’accords de paix entre Israël et ses voisins arabes et musulmans, inaugurant "une ère de paix que nous n’avons même pas osé imaginer".

À Washington, les objectifs officiels ont toutefois été présentés de manière plus nuancée. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a indiqué que le changement de régime ne constituait pas le but affiché, évoquant plutôt la neutralisation des menaces iraniennes liées aux missiles, à la marine et au programme nucléaire. De son côté, le secrétaire d’État Marco Rubio a expliqué que l’opération, baptisée "Epic Fury", avait été lancée après qu’Israël eut envisagé une frappe préventive et que les renseignements américains eurent signalé un risque de représailles iraniennes contre des intérêts américains dans la région, des déclarations qui ont alimenté les critiques sur l’implication des États-Unis dans le conflit.