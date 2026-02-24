L'ambassadrice saoudienne aux États-Unis regrette l’échec de la normalisation avec Israël

Réunis à Washington pour un dîner de Shabbat organisé au Donald J. Trump Peace Institute, diplomates, responsables de l’administration Trump et figures de la communauté juive américaine ont assisté à une rare prise de parole de l’ambassadrice d’Arabie saoudite aux États-Unis, la princesse Reema bint Bandar Al Saud. Selon l’envoyé spécial du président Donald Trump chargé de la lutte contre l’antisémitisme, le rabbin Yehuda Kaploun, la diplomate saoudienne a exprimé des regrets quant à l’échec des efforts de normalisation entre Riyad et Jérusalem avant les événements du 7 octobre.

D’après Kaploun, la princesse a souligné combien les deux pays s’étaient rapprochés d’un accord et combien cette perspective lui tenait personnellement à cœur. Elle aurait insisté sur la nécessité d’un leadership courageux et d’une culture fondée sur le respect mutuel.

L’événement, qui a rassemblé une quarantaine d’invités, principalement des diplomates, des responsables officiels et des dirigeants juifs américains, dont l’éditrice Miriam Adelson, s’inscrivait dans une série d’initiatives diplomatiques menées par Kaploun depuis sa prise de fonctions au département d’État en décembre. Il a indiqué vouloir multiplier ces dîners officiels afin de faire découvrir la signification du Shabbat à des représentants étrangers.

La veille, le même institut avait accueilli la session inaugurale du Conseil de paix, consacré à la reconstruction de la bande de Gaza. Parmi les participants figuraient également l’ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, Yousef Al-Otaiba, malgré des tensions récentes entre Abou Dhabi et Riyad.

Parallèlement, Kaploun poursuit ses échanges avec les capitales du Golfe. Cette semaine, il a rencontré le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdullah bin Zayed, après un entretien similaire avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, en marge de la conférence de Munich. Selon lui, ces discussions ont porté sur la consolidation des accords d’Abraham, l’idée que la paix favorise la prospérité et la nécessité de combattre l’extrémisme et les discours de haine.

Kaploun affirme que les deux ministres ont salué les efforts de l’administration Trump pour promouvoir la paix régionale. Il a assuré vouloir poursuivre ses consultations avec les dirigeants du Moyen-Orient afin de faire avancer la stratégie diplomatique du président américain.