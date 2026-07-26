La Haute Cour refuse de reconnaître Alon Shamriz, otage tué à Gaza, comme soldat tombé au combat

La Haute Cour de justice israélienne a rejeté ce dimanche le recours déposé par la famille d'Alon Shamriz, qui demandait que l'armée reconnaisse son statut de soldat mort au combat. Enlevé lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, le jeune homme avait été tué accidentellement par des soldats israéliens après son évasion de la geôle où il était retenu captif. Alon Shamriz restera donc officiellement considéré comme une victime du terrorisme.

La décision a provoqué la colère de sa famille, qui estime que le parcours du jeune homme justifie une reconnaissance militaire. Son frère Yonatan a qualifié le jugement de « crachat au visage » et affirmé qu'il infligeait une nouvelle souffrance aux proches du défunt.

Alon Shamriz avait été capturé à son domicile de Kfar Aza lors de l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Transféré à Gaza comme otage, il était parvenu à s'échapper le 14 décembre suivant avec deux autres captifs, dans le quartier de Shejaiya, au nord de l'enclave.

Les trois hommes avaient ensuite été tués par erreur par des soldats de Tsahal qui les avaient confondus avec des terroristes.

Les autorités israéliennes ont reconnu les trois hommes comme des victimes du terrorisme. La famille Shamriz souhaitait toutefois une reconnaissance supplémentaire : celle de soldat tombé au combat, un statut permettant notamment des funérailles militaires et la reconnaissance officielle des proches comme famille d'un militaire décédé.

Pour appuyer sa demande, la famille d'Alon Shamriz affirmait qu'il avait reçu un ordre de mobilisation le 7 octobre 2023 afin de rejoindre l'unité d'élite du génie militaire Yahalom, et qu'il aurait répondu à cet appel s'il n'avait pas été capturé.

Ses proches rappelaient également qu'il avait déjà servi comme réserviste avant la guerre et estimaient que son comportement pendant sa captivité démontrait ses compétences militaires, notamment lors de son évasion avec les deux autres otages.

L'armée israélienne a toutefois maintenu sa position : le statut de soldat tombé au combat est réservé aux militaires en service actif, qu'ils appartiennent à l'armée régulière ou aux forces de réserve au moment de leur décès.

Dans son jugement, la Haute Cour a considéré que la décision de Tsahal était conforme aux dispositions légales en vigueur et qu'elle ne disposait donc pas de base juridique pour intervenir.

« Cette décision ne diminue en rien la profonde reconnaissance due à Alon, qui a fait preuve d'un courage exceptionnel dans des circonstances inimaginablement difficiles », a déclaré la Cour, présentant également ses condoléances à sa famille.